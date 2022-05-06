Интер обыграл Эмполи в рамках 36-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Интер имел последнюю возможность заставить Милан нервничать. Больше "нерадзурри" в нынешнем сезоне не будут проводить матчи перед своим конкурентом. В то же время, подопечные Симоне Индзаги больше не имеют права на ошибку. Более того, вынуждены рассчитывать, что в последних трех матчах "кузены" не смогут набрать более 6 очков. Словом, интрига на финише Серии А максимальная.

В свою очередь Эмполи уже ничего не нужно. Команда остается в элите, но шансов на еврокубки нет даже теоретических. В конце концов, турнирные задания для "адзурри" не влияют на мотивацию. Команда стала одним из приятных открытий. Особенно это на себе ощутил Наполи, дважды проигравший. Отчетный матч стал уже третьим против Интера в нынешнем сезоне. В первом круге Эмполи уступил (0:2), а в Кубке Италии фаворит достиг своего только в овертайме.

Старт сегодняшней игры шокировал публику на Сан-Сиро. Уже на 5-й минуте Пинамонти, права на которого принадлежат Интеру, вывел Эмполи вперед. Очень быстро гости удвоили преимущество – гол не засчитали из-за офсайда. Впоследствии VAR также помог "адзурри", не позволив главному арбитру назначить пенальти. В конце концов, "змеи" все-таки пропустили второй мяч. Снова в быстрой атаке. Ошибкой Де Врея воспользовался Аслани.

Счет не должен вводить в заблуждение. Интер больше владел мячом и постоянно давил. Проблемы были только с качеством моментов. Лишь в конце тайма сопротивление соперника удалось сломать. Не без его же помощи. Симоне Романьоли срезал мяч в свои ворота. Еще до перерыва Интер даже отыгрался благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса после паса от Чалханоглу.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Интер владел инициативой, но некоторое время не мог воплотить ее в забитый мяч. Защита гостей не устояла на 64-й минуте. Викарио уже стал героем в нескольких моментах, но с добыванием Лаутаро голкипер справиться никак не мог. Слишком много Эмполи позволял у собственных ворот.

Симоне Индзаги грамотно провел замены, что позволило его команде не сбавлять темп. Таким образом, Интер смог провести заключительные минуты матча в атаке, а не сел в глухую оборону. Эмполи, возможно, и хотел бы попытаться отыграться, но сделать это, когда мяч у соперника, невозможно. Если совсем откровенно, то гости должны были пропустить еще парочку голов. Это было бы справедливо. Ограничились только одним. Уже в компенсированное время Джеко практически создал гол для Алексиса.

Финальный свисток зафиксировал победу Интера, набравшего 78 очков и хотя бы временно вышедшего на первое место в турнирной таблице Серии А. Милан отстает на одно очко и свой матч 36-го тура проведет послезавтра в Вероне. Эмполи остался на четырнадцатой строчке.