"Моряки" арендовали 33-летнего венесуэльца у Торино, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

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Сампдория выиграла борьбу за Ринкона у принципиального оппонента – Дженоа. Команда Андрея Шевченко тоже была заинтересована в усилении полузащиты опытным игроком, но, по всей видимости, не смогла убедить в целесообразности перехода.

Томас является воспитанником венесуэльского футбола, откуда перебрался в Германию. С 2017 года он выступает в Италии, где поиграл за Дженоа, Ювентус (выиграл два титула) и Торино.