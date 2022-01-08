Дженоа програла боротьбу за екс-хавбека Ювентуса принциповому опоненту
Сампдорія підсилила центральну ланку. Новачком офіційно став півзахисник Томас Рінкон.
"Моряки" орендували 33-річного венесуельця в Торіно, повідомляє прес-служба клубу. Угода розрахована до кінця сезону 2021/22.
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Сампдорія виграла боротьбу за Рінкона у принципового опонента – Дженоа. Команда Андрія Шевченка теж була зацікавлена у підсиленні півзахисту досвідченим гравцем, але, вочевидь, не змогла переконати в доцільності переходу.
Томас є вихованцем венесуельського футболу, звідки перебрався у Німеччину. З 2017 року він виступає в Італії, де пограв за Дженоа, Ювентус (виграв два титули) і Торіно.
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