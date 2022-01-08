"Моряки" орендували 33-річного венесуельця в Торіно, повідомляє прес-служба клубу. Угода розрахована до кінця сезону 2021/22.

Супряга – в Сампдорію: генуезці готові викласти солідну суму за форварда Динамо

Сампдорія виграла боротьбу за Рінкона у принципового опонента – Дженоа. Команда Андрія Шевченка теж була зацікавлена у підсиленні півзахисту досвідченим гравцем, але, вочевидь, не змогла переконати в доцільності переходу.

Томас є вихованцем венесуельського футболу, звідки перебрався у Німеччину. З 2017 року він виступає в Італії, де пограв за Дженоа, Ювентус (виграв два титули) і Торіно.

Шевченко вдруге поспіль набрав очки у Серії А – вишуканий гол приніс Дженоа важку нічию з Сассуоло