Венеция выиграла борьбу за 22-летнего француза и в ближайшее время объявит о трансфере. Накануне Кюизонс уже прошел медосмотр, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, трансфер обойдется в 4 млн евро. Осталось только подписать документы. Венеция в борьбе за игрока опередила московский ЦСКА и Дженоа. Между прочим, команда Андрея Шевченко – прямой конкурент "лагунари" за сохранение места в Серии А.

К слову, в нынешнем сезоне Кюизанс всего дважды появлялся на поле в матчах Баварии. Этого хватило, чтобы записать в свой актив гол и результативную передачу.

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