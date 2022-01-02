Венеція виграла боротьбу за 22-річного француза і найближчим часом оголосить про трансфер. Напередодні Кюїзонс вже пройшов медогляд, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією джерела, трансфер обійдеться у 4 млн євро. Залишилося лише підписати документи. Венеція у боротьбі за гравця випередила московський ЦСКА та Дженоа. Між іншим, команда Андрія Шевченка – прямий конкурент "лагунарі" за збереження місця в Серії А.

До слова, у нинішньому сезоні Кюїзанс лише двічі з'являвся на полі у матчах Баварії. Цього вистачило, аби записати у свій актив гол та результативну передачу.

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