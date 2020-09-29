Пандемия продолжает вносить коррективы в планы футбольных команд. На этот раз пострадал Дженоа.

Итальянский Дженоа сообщил о 14 выявленных случаях заболевания коронавирусом на своем официальном сайте.

АПЛ объявила о новых 10 случаях заболевания на коронавирус

Среди инфицированных 10 игроков команды и 4 члена персонала. Интересно, что в команде уже были 2 футболиста, которые заболели COVID-19 – воскресный поединок против Наполи пропускали вратарь Перин и хавбек Лассе Шоне. Этот матч завершился разгромной победой неаполитанцев (6:0).

Участие Дженоа в грядущем субботнем поединке против Торино пока остается под вопросом.

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