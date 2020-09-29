Пандемія продовжує вносити корективи у плани футбольних команд. Цього разу постраждав Дженоа.

Італійський Дженоа повідомив про 14 виявлених випадків захворювання на коронавірус на своєму офіційному сайті.

АПЛ оголосила про нових 10 випадків захворювання на коронавірус

Серед інфікованих 10 гравців команди та 4 члени персоналу. Цікаво, що у команді вже були 2 футболісти, які захворіли на COVID-19 – недільний поєдинок проти Наполі пропускали воротар Маттіа Перін і хавбек Лассе Шоне. Цей матч завершився розгромною перемогою неаполітанців (6:0).

Участь Дженоа у прийдешньому суботньому поєдинку проти Торіно поки що залишається під питанням.

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