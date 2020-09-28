АПЛ объявила о новых 10 случаях заболевания на коронавирус
28 сентября 23:57 - Читати українською
Чемпионат Англии пока не может окончательно побороть последствия пандемии.
Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила про 10 человек из клубов турнира, заболевших COVID-19.
Невероятное везение "красных дьяволов" в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Юнайтед – 2:3
Тестирование проводилось с 21 по 27 сентября, всего было проверено 1595 человек. Все инфицированные были срочно изолированные на 10 суток. Традиционно, АПЛ не сообщает имена и клубы, где были получены положительные тесты.
В чемпионате Англии уже провели три тура, после которых лидируют Лестер, Эвертон и Ливерпуль.
Лестер разгромил Манчестер Сити на Этихаде – Варди оформил хет-трик, оборона "горожан" устроила "Привоз"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter