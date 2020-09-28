Чемпионат Англии пока не может окончательно побороть последствия пандемии.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила про 10 человек из клубов турнира, заболевших COVID-19.

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Тестирование проводилось с 21 по 27 сентября, всего было проверено 1595 человек. Все инфицированные были срочно изолированные на 10 суток. Традиционно, АПЛ не сообщает имена и клубы, где были получены положительные тесты.

В чемпионате Англии уже провели три тура, после которых лидируют Лестер, Эвертон и Ливерпуль.

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