Дженоа совершил камбэк в поединке 22-го тура Серии А против Лечче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Дженоа неплохо начала и мог забить, но Ретеги не смог пробить вратаря после паса Малиновского с фланга. Руслан еще неплохо пробил со штрафного, но мяч по причудливой траектории полетел выше ворот. Лечче же заработал пенальти на 18-й минуте, но Крстович не смог пробить Хосепа Мартинеса.

Дженоа благодаря камбэку продолжила беспроигрышную серию – Малиновский чуть не забил, но остался в тени главных героев

Перед перерывом черногорец таки вывел Лечче вперед – нападающему помог рикошет. Малиновский мог забить на старте второго тайма, но мяч после его удара со штрафного и серии рикошетов попал в штангу. Дженоа сравняла счет на 70-й минуте – Ретеги первым среагировал на отскок после удара Гудмундссона. А Экубан через 6 минут принес "грифонам" победу.