Эмполи и Дженоа в рамках матча-открытия 12-го тура Серии А победителя не выявили (2:2). Отчет читайте на "Футбол 24".

Дженоа подходил к выездной встрече с Эмоли в очень тяжелом положении – "грифоны" шли на 18-й позиции, не зная побед в восьми матчах подряд. По информации La Gazzetta dello Sport, руководство клуба задумало тренерскую перестановку, собираясь заменить Давиде Баллардини на Андреа Пирло. Тем не менее, действующему алленаторе дали два матча на исправление ситуации.

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Генуэзцы серьёзно настроились на победу, едва не открыв счёт уже на 10-й минуте в результате выстрела Камбьяссо с линии штрафной. Голкипер парировал, гости заработали угловой, а после его розыгрыша пошла подача, которую локтем заблокировал Фьямоцци. На повторах показалось, что защитник Эмполи сыграл рукой за пределами штрафной, однако VAR неожиданно назначил пенальти. Кришито уверенно его реализовал – 0:1!

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе гостей. В первой трети второго тайма счёт не изменился, поэтому Аурелио Андреаццоли на 59-й минуте пришлось проводить тройную замену. В частности, на поле вышел Журковски, который уже через три минуты помог Эмполи забить в ответ – Шимон прорвался правым флангом и прострелил на 11 метров под удар Ди Франческо. 1:1!

На 72-й же минуте Журковски прибавил к ассисту красивый гол, пробив с дальней дистанции в левый нижний угол. 2:1! После этого уже Давиде Баллардини смешан был массово бросать в бой свежих игроков. Невероятно, но и здесь замены сработали отлично, приведя ко взятию ворот: на 89-й минуте Меледжони вырезал передачу в штрафную, Кайседо подрезал ее на левый край штрафной, а Бьянки оттуда пробил в дальнюю девятку – 2:2! Все участники эпизода, кроме Кайседо, вышли на поле в середине второго тайма.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Дженоа не выиграл в 9-м матче подряд, набрав 17 очков и поднявшись на 17-ю позицию. Эмполи идёт восьмым, имея в активе 16 пунктов.

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