Дженоа может отказаться от Супряги, сконцентрировавшись на экс-звезде Барселоны
06:30 - Читати українською
Опытный форвард Ромы Педро Родригес попал на радары Дженоа.
Дженоа продолжает искать исполнителя на атакующую позицию и обратил внимание на нападающего Ромы Педро Родригеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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По слухам, наставник римлян Жозе Моурниью не рассчитывает на 33-летнего испанца, и "грифоны" хотят арендовать ветерана. В прошлом сезоне Серии А Педро сыграл 27 матчей, в которых отметился 5 голами и двумя ассистами.
Также СМИ сообщали, что Дженоа не теряет надежды договориться с Динамо по трансферу Владислава Супряги.
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