Дженоа продолжает искать исполнителя на атакующую позицию и обратил внимание на нападающего Ромы Педро Родригеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Супряга в Дженоа: итальянцы предпримут еще одну попытку подписать форварда Динамо

По слухам, наставник римлян Жозе Моурниью не рассчитывает на 33-летнего испанца, и "грифоны" хотят арендовать ветерана. В прошлом сезоне Серии А Педро сыграл 27 матчей, в которых отметился 5 голами и двумя ассистами.

Также СМИ сообщали, что Дженоа не теряет надежды договориться с Динамо по трансферу Владислава Супряги.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря