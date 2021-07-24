Дженоа продовжує шукати виконавця на атакувальну позицію і звернув увагу на нападника Роми Педро Родрігеса, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За чутками, наставник римлян Жозе Моурніью не розраховує на 33-річного іспанця, і "грифони" хочуть орендувати ветерана. У минулому сезоні Серії А Педро зіграв 27 матчів, в яких відзначився 5 голами та двома асистами.

Також ЗМІ повідомляли, що Дженоа не втрачає надії домовитись з Динамо щодо трансферу Владислава Супряги.

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