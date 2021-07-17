Дженоа ведет переговоры с нападающим Аталанты Сэмом Ламмерсом, а запасным вариантом остается Владислав Супряга, сообщает Calciomercato.

Супряга в Дженоа: переговоры с Динамо зашли в тупик и близки к срыву

Подписать нидерландца будет непросто, поскольку Дженоа имеет нескольких конкурентов в борьбе за нападающего. А вот насчет Супряги, то генуэзцы будто бы имеют принципиальное соглашение с киевским клубом, хотя именно Ламмерс остается главной целью "грифонов".

Напомним, в прошлом сезоне Супряга провел за Динамо 31 матч во всех турнирах, отметившись 3 голами и 5 ассистов. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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