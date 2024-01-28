Дженоа і Лечче зустрічаються в 22-му турі чемпіонату Італії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Дженоа – Лечче стартував о 13:30 за київським часом. Команда Альберто Джилардіно не програє в чемпіонаті Італії вже 6 матчів – 2 перемоги і 4 нічиї. "Грифони" посідають 11 місце турнірної таблиці Серії А. У Лечче все навпаки – після вдалого старту сезону команда Роберто Д'Аверси набрала лише один бал у 5-ти останніх турах. Як наслідок, лише 14 позиція.

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Руслан Маліновський потрапив у старт. У сезоні 2023/24 півзахисник збірної України зіграв за "грифонів" 20 матчів (18 у Серії А та 2 в Кубку Італії). Забив 2 голи і віддав 2 асисти.

Де дивитися матч Дженоа – Лечче? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".