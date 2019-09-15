Шедевральный победный гол Сапаты в видеообзоре матча Дженоа – Аталанта – 1:2

Аталанта победила Дженоа в 3 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Дженоа – Аталанта.

Команда Руслана Малиновского вышла вперед в середине второго тайма – Луис Муриель точно реализовал пенальти. В конце поединка Кришито тоже с 11-метровой отметки восстановил равновесие. Однако Сапата все же вырвал победу для бергамасков уже в компенсированное арбитром время.

Аталанта вырвала победу над Дженоа на 90+5 – VAR и супергол решили судьбу команды Малиновского

Соперник донецкого Шахтера по группе Лиги чемпионов набирает 6 очков после тяжелой выездной победы. Аталанта выходит на пятое место. Дженоа занимает 9-ю строчку.