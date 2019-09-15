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Шедевральный победный гол Сапаты в видеообзоре матча Дженоа – Аталанта – 1:2

17:17 28 Читати українською
Шедевральный победный гол Сапаты в видеообзоре матча Дженоа – Аталанта – 1:2
Дженоа – Аталанта – 1:2 – видео голов и обзор матча

Аталанта победила Дженоа в 3 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Дженоа – Аталанта.

89’ Доменико Кришито
 
Луис Муриэль 63’
Дуван Сапата 90+5’
63’ Луис Муриэль
89’ Доменико Кришито
90+5’ Дуван Сапата

Команда Руслана Малиновского вышла вперед в середине второго тайма – Луис Муриель точно реализовал пенальти. В конце поединка Кришито тоже с 11-метровой отметки восстановил равновесие. Однако Сапата все же вырвал победу для бергамасков уже в компенсированное арбитром время.

Аталанта вырвала победу над Дженоа на 90+5 – VAR и супергол решили судьбу команды Малиновского

Соперник донецкого Шахтера по группе Лиги чемпионов набирает 6 очков после тяжелой выездной победы. Аталанта выходит на пятое место. Дженоа занимает 9-ю строчку.

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Видеоновости Италия Аталанта Аталанта Дженоа - Аталанта Дженоа Дженоа Серия А
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