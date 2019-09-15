Шедевральний переможний гол Сапати у відеоогляді матчу Дженоа – Аталанта – 1:2

Аталанта перемогла Дженоа у 3 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Дженоа – Аталанта.

Команда Руслана Маліновського вийшла вперед в середині другого тайму – Луїс Мурієль влучно реалізував пенальті. Наприкінці поєдинку Крішіто теж з 11-метрової позначки відновив рівновагу. Однак Сапата все ж вирвав перемогу для бергамасків вже у компенсований арбітром час.

Аталанта вирвала перемогу над Дженоа на 90+5 – VAR і супергол вирішили долю команди Маліновського

Суперник донецького Шахтаря по групі Ліги чемпіонів набирає 6 очок після важкої виїзної перемоги. Аталанта виходить на 5-е місце. Дженоа посідає 9-й рядок.