"Перейти из Аталанты в Дженоа? Нет. Аталанта играет в Лиге чемпионов, сейчас это команда высшего уровня. У меня отличные воспоминания от работы с Андреем Шевченко, мы пять лет работали, были хорошие результаты для сборной и страны.

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Думаю, что Аталанта не продаст меня, а у Дженоа может не хватить денег на такой трансфер", – ответил Малиновский в программе Пресинг на YouTube.

Руслан провел 21 поединок в текущем сезоне за Аталанту, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Дженоа же тренирует Андрей Шевченко, однако команда под руководством украинца демонстрирует неутешительные результаты и находится в зоне вылета.

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