Аталанта была очевидным фаворитом матча даже после разгромного поражения от Ромы. Дженоа в предыдущих 6-ти матчах с Шевченко в чемпионате Италии добыла только одно очко, расписав нулевую ничью с Удинезе.

Дженоа удержала ничью с Аталантой – Шевченко празднует первый громкий успех в Италии, Малиновский сыграл 65 минут

Такой же результат был зафиксирован и в этом матче. Бергамаски владели инициативой, но так и не смогли пробить Сальваторе Сиригу. Руслан Малиновский вышел в старте Аталанты и провел на поле чуть больше часа. Дженоа сумела сдержать команду, которая идет в зоне ЛЧ – Андрей Шевченко может считать этот результат удачным.

Аталанта осталась 4-й, имея 38 очков. Дженоа теперь 18-я – 11 баллов. Это был последний матч для обеих команд в 2021 году.