Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский имеет солидные варианты продолжения карьеры как в Италии, так и за ее пределами.

28-летний полузащитник находится в сфере интересов трех коллективов, сообщает Александр Денисов в своей авторской программе на YouTube.

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Директор телеканалов "Футбол" называет французский ПСЖ, английский Челси и итальянский Интер. Последний, к слову, уже ранее интересовался Малиновским, но пока официальных запросов по трансферу в Аталанту не поступало.

Добавим, в нынешнем сезоне Серии А Руслан провел 34 поединка, в которых успел отметиться 7-ю голами и 11-ю голевыми передачами. Его контракт с Аталантой рассчитан до лета 2023 года.

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