В последнее время с именем 26-летнего россиянина связывают сразу четыре клуба: Дженоа, Верону и еще два неназванных из Европы. Джуффрида от прямого ответа уклоняется.

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"Сейчас я ничего не могу сказать, но все возможно", – заявил Валерио в комментарии РБ Спорт .

Напомним, Алексей Миранчук перебрался в Аталанту в сентябре прошлого года. Стать игроком основы россиянин не смог. В этом сезоне в его активе всего 12 неполных матчей, гол и ассист.

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