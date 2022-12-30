Генуезький клуб, наставником якого є Андрій Шевченко, дуже близький до підписання перших новачків у зимове трансферне вікно.

Окрім захисника Сільвана Гефті з Янг Бойз, чий трансфер, схоже, є лише питанням часу, Шевченко підпише Роберто Пікколі, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Аталанта віддасть 20-річного нападника в оренду до кінця сезону 2021/22. Попередньо це обійдеться Дженоа в 2 мільйони євро. Але генеральний менеджер "грифонів" Йоханнес Шпорс домовився про цікаві умови: чим більше Пікколі гратиме, тим менше заплатять генуезці. У разі п'яти виходів вартість становитиме 1,3 млн, десяти – 600 тисяч, а якщо матчів буде 15 – оренда безкоштовна.

Нагадаємо, Роберто Пікколі визнали найкращим молодим гравцем Італії у 2021 році, але він не в змозі нав'язати боротьбу основним нападникам Аталанти.

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