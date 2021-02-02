Форвард Ромы Эдин Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, сообщает издание Corriere dello Sport.

Рома официально вернула Эль-Шаарави из Китая

Босниец десять дней работал самостоятельно после того, как вступил в конфликт с главным тренером команды Паулу Фонсекой. Кроме того, игрок был лишен капитанской повязки. 34-летний футболист просил о трансфере, однако переход так и не состоялся. Интересно, что после закрытия зимнего трансферного окна болельщики вывесили перед стадионом "Олимпко" баннер: "Джеко – Фонсека: теперь надо сражаться за футболку вместе".

К слову, с командой тренировался еще один нападающий – Стефан Эль-Шаарави, который накануне вернулся в Серию А после вояжа в китайский Шанхай Шэньхуа.

Уже в ближайшую субботу, 6 февраля, Рому ждет сложный выезд в Турин – подопечные Фонсеки встретятся с Ювентусом.

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