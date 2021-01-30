Рома в своем твиттере объявила о трансфере Стефана Эль-Шаарави на правах свободного агента. Срок контракта не раскрывается.

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"Когда я впервые прибыл в Рим, я понял, как мало времени нужно, чтобы эти клуб и город произвели на вас глубокое впечатление. Когда я ушел, я быстро понял, что они всегда будут в моем сердце. Сейчас я не могу дождаться, когда снова представлять этот клуб и эти цвета", – приводит слова Эль-Шаарави официальный сайт Ромы.

Напомним, итальянец выступал за "волков" с 2016 по 2019 годы, после чего перебрался в Шанхай Шэньхуа. Статистика Эль-Шаарави в Китае не впечатляет – всего 19 матчей, 4 гола и 3 ассиста после перехода.

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