Рождественские мечты иногда имеют свойство воплощаться в жизнь. В этом убедился юный болельщик Ромы, который получил уникальную возможность встретиться со своим кумиром.

Рома продемонстрировала роскошный пример отличной работы с болельщиками, которая мало кого оставила равнодушным. Несколько дней назад по всей Италии активно распространялся видеоролик, главным героем которого стал мальчик по имени Давид. Родители на Рождество подарили ему футболку "джалоросси" с 9-м номером и фамилией "Джеко". Реакция малыша очаровала – маленький тифози не сдержал слез.

Уже тогда фанаты в соцсетях писали, что было бы здорово, если бы капитан Ромы увидел это видео и встретился со своим поклонником. В конце концов, так и произошло – Давида и его родителей пригласили в тренировочный центр Ромы в Тригории. Маскот "волков" провел парня в зал, где его ждал Джеко. Босниец поздоровался с болельщиком и подарил поклоннику две футболки Ромы – одну он сможет носить сейчас, а другая будет, как говорится, "на вырост".

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Несколькими словами с малышом перекинулся и испанец Гонсало Вильяр, который проходил рядом и поздоровался с важным гостем. Но у молодого хавбека не было никаких шансов – Давид сразу дал понять, что Джеко для него является безусловным №1.

Свое восхищение поступком римского клуба выразили даже поклонники других команд. "Я болею за Ювентус. Раньше я уже был поражен родителями мальчика, а теперь искренне благодарен Джеко за осуществление мечты этого ребенка. Это важнее любых клубных цветов и симпатий", – написал один из тифози Юве.

"Те, кого не растрогал этот поступок, не имеют ни сердца, ни души. Этому мальчику удалось заставить взрослых снова пережить те незабываемые эмоции из детства. Невероятный жест – гораздо лучше любой рекламы. С уважением, от Интера", – поддерживает своего оппонента фанат миланской команды.

"Нужно признать, что в таких, казалось бы, мелочах Рома является примером для всех клубов Серии А. Замечательная работа, молодцы", – положительные отзывы поступок римлян получил и от болельщиков Болоньи.

Что же, это Рождество и Новый год маленький Давиде вряд ли забудет. На самом деле, это же так просто и настолько круто – подарить радость ребенку. В этом случае римский клуб и капитан команды сработали на отлично. Иногда подобные поступки имеют большее значение, чем любой гол.

Напомним, Джеко выступает за Рому с 2015 года, перейдя из Манчестер Сити. В текущем сезоне 34-летний босниец забил 8 голов во всех турнирах и дважды ассистировал партнерам. Всего же в футболке "джалоросси" форвард отличился уже 114-ю забитыми мячами – больше только у легендарных Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).

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