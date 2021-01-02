Нападающий Гента Роман Яремчук сохраняет шансы на смену чемпионата уже в январе. "Буйволы" все еще раздумывают над будущим украинца, который не против сменить клубную прописку.

Гент не исключает трансфера Яремчука в январе – к игре другого украинца есть серьезные претензии

Итальянская Рома в ближайшее время может сделать официальное предложение бельгийскому клубу по трансферу украинца, сообщает издание Voetbal24.be.

По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний форвард является для "волков" трансферной целью № 1, а на его приобретение римляне готовы выделить сумму в размере 10-12 миллионов евро.

Напомним, Яремчук требовал трансфера в другой клуб еще летом 2020-го, но руководство Гента наложило вето на уход украинца. Ранее сообщалось, что бельгийский клуб готов отпустить Яремчука за сумму, близкую к 10 млн евро.

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