Рома определилась с суммой трансфера Яремчука – судьба украинца зависит от Гента
Сага с уходом Романа Яремчука из бельгийского клуба продолжает набирать обороты.
Нападающий Гента Роман Яремчук сохраняет шансы на смену чемпионата уже в январе. "Буйволы" все еще раздумывают над будущим украинца, который не против сменить клубную прописку.
Гент не исключает трансфера Яремчука в январе – к игре другого украинца есть серьезные претензии
Итальянская Рома в ближайшее время может сделать официальное предложение бельгийскому клубу по трансферу украинца, сообщает издание Voetbal24.be.
По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний форвард является для "волков" трансферной целью № 1, а на его приобретение римляне готовы выделить сумму в размере 10-12 миллионов евро.
Напомним, Яремчук требовал трансфера в другой клуб еще летом 2020-го, но руководство Гента наложило вето на уход украинца. Ранее сообщалось, что бельгийский клуб готов отпустить Яремчука за сумму, близкую к 10 млн евро.
Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу