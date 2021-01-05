Різдвяні мрії інколи мають властивість втілюватися в життя. У цьому переконався юний вболівальник Роми, який отримав унікальну можливість зустрітися зі своїм кумиром.

Рома продемонструвала розкішний приклад відмінної роботи з вболівальниками, яка мало кого залишила байдужим. Кілька днів тому всією Італією активно поширювався відеоролик, головним героєм якого став хлопчик на ім'я Давід. Батьки на Різдво подарували йому футболку "джалороссі" з 9-м номером та прізвищем "Джеко". Реакція малого зачарувала – маленький тіфозі не стримав сліз.

Вже тоді фанати у соцмережах писали, що було б класно, якби капітан Роми побачив це відео і зустрівся зі своїм прихильником. Зрештою, так і сталося – Давіда і його батьків запросили в тренувальний центр Роми в Тригорії. Маскот "вовків" провів хлопця до зали, в якій його чекав Джеко. Боснієць привітався з вболівальником і подарував прихильнику дві футболки Роми – одну він зможе носити зараз, а іншу матиме, як кажуть, "на виріст".

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Кількома словами з малим перекинувся і іспанець Гонсало Вільяр, який проходив поруч і привітався з поважним гостем. Але в молодого хавбека не було ніяких шансів – Давід одразу дав зрозуміти, що Джеко для нього є безумовним №1.

Своє захоплення вчинком римського клубу висловили навіть прихильники інших команд. "Я вболіваю за Ювентус. Раніше я вже був вражений батьками хлопчика, а тепер щиро дякую Джеко за здійснення мрії цієї дитини. Це важливіше за будь-які клубні кольори та симпатії", – написав один із тіфозі Юве.

"Ті, кого не розчулив цей вчинок, не мають ні серця, ні душі. Цьому хлопчику вдалося змусити дорослих знову пережити ті незабутні емоції з дитинства. Неймовірний жест – набагато кращий за будь-яку рекламу. З повагою, від Інтера", – підтримує свого опонента фанат міланської команди.

"Потрібно визнати, що в таких, здавалося б, дрібничках Рома є прикладом для всіх клубів Серії А. Чудова робота, молодці", – схвальні відгуки вчинок римлян отримав і від вболівальників Болоньї.

Що ж, це Різдво та Новий рік маленький Давіде навряд чи забуде. Насправді, це ж так просто і настільки круто – подарувати радість дитині. У цьому випадку римський клуб та капітан команди спрацювали на відмінно. Інколи подібні вчинки мають більше значення, ніж будь-який гол.

Нагадаємо, Джеко виступає за Рому з 2015 року, перейшовши з Манчестер Сіті. У поточному сезоні 34-річний боснієць забив 8 голів у всіх турнірах та двічі асистував партнерам. Всього ж у футболці "джалороссі" форвард відзначився вже 114-ма забитими м'ячами – більше лише у легендарних Роберто Пруццо (138) та Франческо Тотті (307).

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