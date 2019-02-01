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Джеко дисквалифицирован на 2 матча за плевок в арбитра во время матча с Фиорентиной

1 февраля 22:03 53 Читати українською
Джеко дисквалифицирован на 2 матча за плевок в арбитра во время матча с Фиорентиной
Эдин Джеко / EPA

Форвард Ромы Эдин Джеко получил наказание за инцидент с участием рефери во время матча Кубка Италии против Фиорентины (1:7).

Боснийский нападающий, который появился на поле во время матча между Ромой и Фиорентиной, в одном из эпизодов не выдержал и плюнул в арбитра встречи Джанлуку Маньяниелло после того как тот показал одноклубнику Джеко желтую карточку. Босниец сразу увидел перед собой карточку красного цвета за этот поступок.

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По информации Football Italia, Джеко решили дисквалифицировать на два матча Кубка Италии и штрафовали на 10 тысяч евро. К слову, римская команда в итоге позорно проиграла "фиалкам" со счетом 1:7 и закономерно вылетела из розыгрыша турнира.

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Фиорентина - Рома: Среда 30 января 2019

Фиорентина
Матч окончен
7 : 1
Рома
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