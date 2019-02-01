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Джеко дискваліфікований на 2 матчі за плювок в арбітра під час матчу з Фіорентиною

22:03 104 Читать на русском
Джеко дискваліфікований на 2 матчі за плювок в арбітра під час матчу з Фіорентиною
Едін Джеко / EPA

Форвард Роми Едін Джеко отримав покарання за інцидент з рефері під час матчу Кубка Італії проти Фіорентини (1:7).

Боснійський нападник, який з'явився на полі під час матчу між Ромою та Фіорентиною, у одному з епізодів не витримав та плюнув у арбітра зустрічі Джанлуку Маньяніелло після того як той показав одноклубнику Джеко жовту картку. Боснієць відразу побачив перед собою картку червого кольору за цей вчинок.

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За інформацією Football Italia, Джеко вирішили дискваліфікувати на два матчі Кубка Італії та штрафували на 10 тисяч євро. До слова, римська команда в підсумку ганебно програла "фіалкам" з рахунком 1:7 та закономірно вилетіла з розіграшу турніру.

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Кубок Італії1/4 фіналу

Фіорентина - Рома: Середа 30 січня 2019

Фіорентина
Матч завершено
7 : 1
Рома
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Рома Рома Італія Фіорентина - Рома Едін Джеко Едін Джеко
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