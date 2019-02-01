Четыре известных специалиста претендуют на пост главного тренера Ромы

Руководство "волков", похоже, готовится к уходу Эйсебио Ди Франческо с тренерского мостика команды.

По информации Calciomercato, наставник Ромы Эйсебио Ди Франческо вместе с Рамоном Мончи покинет римский клуб летом.

Ди Франческо – после позорного поражения от Фиорентины: Я не собираюсь уходить в отставку

Считается, что специалист потерял контроль над игроками, которые больше его не поддерживают, что и привело к позорному поражению от Фиорентины в Кубке Италии со счетом 7:1.

Римский клуб уже определился со списком специалистов, которые будут претендовать на то, чтобы возглавить Рому. В частности, речь идет о Роберто Донадони, Лоране Блане, Джан Пьеро Гасперини. Кроме этого, приоритетным вариантом для "волков" остается Паулу Соуза, который в Италии работал с Фиорентиной.