toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Четыре известных специалиста претендуют на пост главного тренера Ромы

1 февраля 21:17 220 Читати українською
Четыре известных специалиста претендуют на пост главного тренера Ромы
Эйсебио Ди Франческо / Фото reuters

Руководство "волков", похоже, готовится к уходу Эйсебио Ди Франческо с тренерского мостика команды.

По информации Calciomercato, наставник Ромы Эйсебио Ди Франческо вместе с Рамоном Мончи покинет римский клуб летом.

Ди Франческо – после позорного поражения от Фиорентины: Я не собираюсь уходить в отставку

Считается, что специалист потерял контроль над игроками, которые больше его не поддерживают, что и привело к позорному поражению от Фиорентины в Кубке Италии со счетом 7:1.

Римский клуб уже определился со списком специалистов, которые будут претендовать на то, чтобы возглавить Рому. В частности, речь идет о Роберто Донадони, Лоране Блане, Джан Пьеро Гасперини. Кроме этого, приоритетным вариантом для "волков" остается Паулу Соуза, который в Италии работал с Фиорентиной.

Теги
Рома Рома Италия Эусебио Ди Франческо Эусебио Ди Франческо Паулу Соуза Паулу Соуза Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Роберто Донадони Роберто Донадони Лоран Блан Лоран Блан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019: дедлайн – как это было
    Світ — 1 фев3961 Трансферное окно, зима-2019: дедлайн – как это было
6
час
:
29
мин
Леванте
14:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук