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Джеймс признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в августе

14:27 13 Читати українською
Джеймс признан лучшим игроком Манчестер Юнайтед в августе
Дэниел Джеймс / ФК Манчестер Юнайтед

Дебютант "красных дьяволов" Дэниел Джеймс победил в опросе на лучшего игрока месяца.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Дэниэл Джеймс признан лучшим игроком клуба в августе. В борьбе за награду 21-летний футболист обошел защитников Арона Ван-Биссаку и Харри Магуайра.

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Напомним, полузащитник сборной Уэльса перебрался на Олд Траффорд из родного Суонси, за который в сезоне 2018/19 провел 38 матчей в Чемпионшипе (забил 5 мячей и отдал 10 ассистов). Он стал первым летним новичком "красных дьяволов", подписав с манкунианцами контракт по схеме 5+1. Ориентировочная стоимость трансфера – 15 млн фунтов.

В текущем сезоне АПЛ он провел 4 матча и забил 3 гола.

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Дениэл Джеймс Дениэл Джеймс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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