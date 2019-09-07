Джеймс визнаний найкращим гравцем Манчестер Юнайтед у серпні

Дебютант "червоних дияволів" Деніел Джеймс переміг в опитуванні за найкращого гравця місяця.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Деніел Джеймс визнаний найкращим гравцем клубу у серпні. У боротьбі за нагороду 21-річний футболіст обійшов захисників Арона Уан-Біссаку і Харрі Магуайра.

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Нагадаємо, півзахисник збірної Уельсу перебрався на Олд Траффорд із рідного Суонсі, за який у сезоні 2018/19 провів 38 матчів у Чемпіоншипі (забив 5 м'ячів і віддав 10 асистів). Він став першим літнім новачком "червоних дияволів", підписавши із манкуніанцями контракт за схемою 5+1. Орієнтовна вартість трансферу – 15 млн фунтів.

У поточному сезоні АПЛ він провів 4 матчі і забив 3 голи.

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