Джеймс – о переходе в Манчестер Юнайтед: Это идеальное место для меня

Новичок английского Манчестер Юнайтед Дэниэл Джеймс дал первый комментарий в статусе игрока "красных дьяволов".

"Это один из лучших дней моей жизни и вызов, которого я очень жду. Премьер-лига – лучший чемпионат планеты, а Манчестер Юнайтед – идеальное место для моего дальнейшего развития как игрока.

Манчестер Юнайтед официально завершил трансфер Джеймса

Это на самом деле нереально. Думаю, каждый ребенок растет с желанием играть за МЮ. Никогда не думал, что смогу играть против Юнайтед, а относительно выступлений за клуб и подавно. С нетерпением ожидаю этого момента", – цитирует Джеймса официальный сайт клуба.

Отметим, что полузащитник сборной Уэльса перебрался на Олд Траффорд из родного Суонси. Ориентировочная стоимость трансфера – 15 млн фунтов.

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