Джеймс – про перехід у Манчестер Юнайтед: Це ідеальне місце для мене

Новачок англійського Манчестер Юнайтед Деніел Джеймс дав перший коментар у статусі гравця "червоних дияволів".

"Це один із найкращих днів мого життя та виклик, якого я неймовірно очікую. Прем'єр-ліга – найкращий чемпіонат планети, а Манчестер Юнайтед – ідеальне місце для мого подальшого розвитку як гравця.

Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер Джеймса

Це насправді нереально. Думаю, кожна дитина росте з бажанням грати за МЮ. Ніколи не думав, що зможу грати проти Юнайтед, а щодо виступів за клуб і поготів. Із нетерпінням очікую цього моменту", – цитує Джеймса офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що півзахисник збірної Уельсу перебрався на Олд Траффорд із рідного Суонсі. Орієнтовна вартість трансферу – 15 млн фунтів.

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