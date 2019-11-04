Джеймі Реднапп: Гвардіола просто боїться Мане

Колишній півзахисник Ліверпуля, а нині – телевізійний експерт Джеймі Реднапп прокоментував висловлювання головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли щодо нападника мерсисайдців Садьйо Мане.

"Слова Гвардіоли про Мане і симуляції стали для мене несподіванкою. Нечасто почуєш від тренера подібні речі про гравця іншої команди, але я не думаю, що він намагається завести Садіо напередодні матчу на Енфілді. Це не були ігри розуму. Думаю, Гвардіола по-справжньому боїться Мане і весь час думає про небезпеку, яку той несе. Хосеп знає, що це найважливіший гравець Ліверпуля. Садьйо – елемент номер один у команді Клоппа, що він і довів у матчі з Астон Віллою", – написав Реднапп у своїй колонці у виданні Daily Mail.

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Нагадаємо, в останньому турі АПЛ Ліверпуль лише на останніх секундах у доданий час завдяки голу Мане зумів вирвати перемогу над Астон Віллою (2:1). Наставник нашого Олександра Зінченка тоді заявив, що у Садьйо є особливий талант – іноді він симулює, а іноді забиває неймовірні голи на останніх хвилинах.

Вже у найближчому турі, 10 листопада, Гвардіола і Мане зустрінуться в очному поєдинку у Ліверпулі. Матч розпочнеться о 19:30.

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