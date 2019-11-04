Ливерпуль отказался от проживания в катарском отеле из-за истории с нарушением прав человека

Накануне клубного чемпионата мира мерсисайдский клуб не захотел жить в роскошном отеле с темным прошлым.

Английский Ливерпуль попросил организаторов клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре в Катаре, найти для команды другое место жительства, сообщает Athletic. Накануне клубу предложили роскошный пятизвездочный отель Marsa Malaz Kempinski, расположенный на искусственном острове Жемчужина Катара, однако из-за нарушения прав человека в Катаре мерсисайдцы отказались туда заселяться.

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Напомним, в октябре 2018 года расследование, проведенное The Guardian, показало, что рабочие-мигранты, работавшие в гостинице, получали заработную плату ниже минимальной установленной с нарушением трудового законодательства. Ливерпуль проинформировал о своем решении ФИФА и катарскую власть. Как следствие, клуб решил разместиться в одном из отелей, расположенных на материке.

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