Джан близок к переходу в Боруссию Д, – Bild

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан может покинуть "Старую синьору" в зимнее трансферное окно.

Дортмундская Боруссия может приобрести Эмре Джана за 30 млн евро, сообщает Bild.

Ювентус и Бавария могут обменяться игроками

Отмечается, что игрок будет вынужден пойти на серьезное уменьшение зарплаты – с 16 до 10 млн евро. Также добавляется, что Боруссия начала переговоры после продажи Юлиана Вайгля в Бенфику.

К слову, Эмре Джан выходил на поле в 8 матчах за Ювентус в текущем сезоне, сыграв лишь 279 минут.

Наполи удержал победу над Ювентусом: провал туринцев, преждевременная радость "Партенопеи", перформанс Инсинье и Роналду