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Ювентус и Бавария могут обменяться игроками

6 января 06:30 363 Читати українською
Ювентус и Бавария могут обменяться игроками
Тьяго Алькантара / Goal.com

Действующие чемпионы Италии и Германии могут оформить обмен звездными хавбеками.

Бавария давно заинтересована в услугах полузащитника "старой синьоры" Эмре Джана. Ювентус готов отпустить игрока, но взамен хочет подписать хавбека немецкого клуба Тьяго Алькантару, информирует Tuttosport.

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Игрок сборной Испании недавно намекнул на свой возможный уход из Баварии – Алькантару не устраивает его роль в немецком клубе. Другим вариантом для него является возвращение в Барселону.

Отметим, что Алькантара в текущем сезоне сыграл за Баварию 21 матч во всех турнирах.

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