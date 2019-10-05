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Джампаоло не збирається покидати Мілан попри провальний старт

12:19 5 Читать на русском
Джампаоло не збирається покидати Мілан попри провальний старт
Марко Джампаоло / Getty Images

Головний тренер Мілана Марко Джампаоло заявив, що не подасть у відставку з власної ініціативи.

"Ми працюємо, щоб стати кращими. У нас завжди максимальні цілі, ми сфокусовані на тому, щоб зробити все можливе.

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Так, я говорив, що підтримував Інтер до 10 років, але я не троянський кінь. Піти у відставку? Ніколи! Піти – означає здатися, а ми ніколи не здаємося", – сказав Джампаоло в ефірі програми Le Iene.

Нагадаємо, після шести турів Мілан посідає лише 16-у сходинку Серії А з шістьма очками у своєму активі. "Россонері" програли три останні матчі у чемпіонаті Італії.

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Італія Мілан Мілан Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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