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Милан страдает от споров руководства клуба относительно будущего Джампаоло

19:25 93 Читати українською
Милан страдает от споров руководства клуба относительно будущего Джампаоло
Звонимир Бобан и Паоло Мальдини / Фото ФК Милан

В лагере Милана остро стоит вопрос о продолжении сотрудничества с действующим наставником Марко Джампаоло.

Председатель футбольного департамента "россонери" Звонимир Бобан убежден, что после неудачного старта сезона Марко Джампаоло должен покинуть кресло главного тренера команды, сообщает Calciomercato.

Мальдини и Бобан могут быть уволены из Милана

Зато спортивный директор Милана Паоло Мальдини хочет дать больше времени 52-летнему специалисту для исправления ситуации.

Напомним, одним из кандидатов на замену Джампаоло СМИ называли главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

После 6-ти туров Серии А Милан находится на 16-й строчке.

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Теги
Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Звонимир Бобан Милан Милан Паоло Мальдини Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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