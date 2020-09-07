Защитник Челси Давиде Дзаппакоста может перейти в Аталанту на правах аренды с правом выкупа, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер итальянский журналист Николо Скира.

Дзаппакоста попрощался с Ромой

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии: футболисту уже назначен медосмотр, а также согласованы условия личного контракта. Объявить о трансфере могут уже во вторник, 8 сентября.

Напомним, Дзаппакоста прошлый сезон на правах аренды провел в составе Ромы – 28-летний защитник сборной Италии большую часть чемпионата восстанавливался после разрыва крестообразных связок. За "волков" Давиде провел 9 матчей в Серии А, в которых отметился результативной передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.

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