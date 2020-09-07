Захисник Челсі Давіде Дзаппакоста може перейти в Аталанту на правах оренди з правом викупу, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер італійський журналіст Ніколо Скіра.

Дзаппакоста попрощався з Ромою

Переговори між клубами перебувають на просунутій стадії: футболістові вже призначений медогляд, а також узгоджені умови особистого контракту. Оголосити трансфер можуть вже у вівторок, 8 вересня.

Нагадаємо, Дзаппакоста минулий сезон на правах оренди провів у складі Роми – 28-річний оборонець збірної Італії більшу частину чемпіонату відновлювався після розриву хрестоподібних зв'язок. За "вовків" Давіде провів 9 матчів у Серії А, в яких відзначився результативною передачею. Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

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