Дзаппакоста попрощался с Ромой

Фулбек покинул столицу Италии. Прощальное сообщение он опубликовал в своем твиттере.

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"Чао, Рома! Эти месяцы были сложными для всех. Спасибо тренерам, моим одноклубникам и всем людям, с которыми познакомился. Особенно благодарен медицинскому персоналу, физиотерапевтам и тем ребятам, которые помогли мне восстановиться после тяжелой травмы", – написал защитник.

Сезон 2019/20 Давиде Дзаппакоста провел в составе "волков" на правах аренды из Челси. Однако, из-за разрыва крестообразных связок провел в Серии А лишь 9 матчей, в которых оформил 1 ассист.

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