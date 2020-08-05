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Дзаппакоста попрощался с Ромой

11:50 - Читати українською
Дзаппакоста попрощался с Ромой
Давиде Дзаппакоста / LaPresse

Итальянская Рома потеряла еще одного исполнителя. Защитник Давиде Дзаппакоста вернулся в лондонский Челси.

Фулбек покинул столицу Италии. Прощальное сообщение он опубликовал в своем твиттере.

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"Чао, Рома! Эти месяцы были сложными для всех. Спасибо тренерам, моим одноклубникам и всем людям, с которыми познакомился. Особенно благодарен медицинскому персоналу, физиотерапевтам и тем ребятам, которые помогли мне восстановиться после тяжелой травмы", – написал защитник.

Сезон 2019/20 Давиде Дзаппакоста провел в составе "волков" на правах аренды из Челси. Однако, из-за разрыва крестообразных связок провел в Серии А лишь 9 матчей, в которых оформил 1 ассист.

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