Дзаньоло схватился за пах и передал "привет" фанатам Лацио в Римском дерби
Полузащитник итальянской Ромы Николо Дзаньоло отметился неприличным жестом в матче 6-го тура Серии А против римского Лацио.
Хавбек отреагировал на оскорбления фанатов "орлов", когда уходил с поля на 77-й минуте. Видео инцидента появилось в твиттере Retesport 104.2fm.
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Дзаньоло схватился за гениталии и указал на тифози Лацио. Таким образом итальянец ответил на оскорбления в свою сторону. Активные болельщики "орлов" оскорбляли мать Дзаньоло за откровенные фотографии в соцсетях, а также кричали "прыгай с нами" хавбеку, намекая на его два разрыва крестообразных связок.
Напомним, что голевая перестрелка в Римском дерби накануне завершилась победой Лацио (3:2).
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