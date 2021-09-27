Хавбек отреагировал на оскорбления фанатов "орлов", когда уходил с поля на 77-й минуте. Видео инцидента появилось в твиттере Retesport 104.2fm.

Педро вошел в историю Римского дерби

Дзаньоло схватился за гениталии и указал на тифози Лацио. Таким образом итальянец ответил на оскорбления в свою сторону. Активные болельщики "орлов" оскорбляли мать Дзаньоло за откровенные фотографии в соцсетях, а также кричали "прыгай с нами" хавбеку, намекая на его два разрыва крестообразных связок.

Напомним, что голевая перестрелка в Римском дерби накануне завершилась победой Лацио (3:2).

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