Хавбек відреагував на образи фанатів "орлів", коли йшов з поля на 77-й хвилині. Відео інциденту з'явилося в твіттері Retesport 104.2fm.

Педро ввійшов в історію Римського дербі

Дзаньйоло схопився за геніталії та вказав на тіфозі Лаціо. Таким чином італієць відповів на образи в свій бік. Активні вболівальники "орлів" ображали матір Дзаньйоло за відверті світлини в соцмережах, а також кричали "стрибай із нами" хавбеку, натякаючи на його два розриви хрестоподібних зв'язок.

Нагадаємо, що гольова перестрілка в Римському дербі напередодні завершилася перемогою Лаціо (3:2).

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