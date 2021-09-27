Вингер римского Лацио Педро Родригес навсегда вписал свое имя в летопись Дерби делла Капитале.

Испанец стал третьим исполнителем в истории столичного дерби, забивавшим за обе команды. Об этом сообщает Opta Sports.

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Накануне Педро забил за "орлов" в 6-м туре Серии А. В сезоне 2020/21 он защищал цвета Ромы, забил Лацио, а летом перебрался в команду Маурицио Сарри в качестве свободного агента. Ранее за Рому и Лацио в дерби забивали только два исполнителя – шведский форвард 50-х Арне Сельмоссон и сербский защитник Александар Коларов, ныне защищабщий цвета Интера.

Напомним, что голевая перестрелка в Римском дерби накануне завершилась победой Лацио (3:2).

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