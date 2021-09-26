Шикарный Иммобиле делает разницу

Лацио сделал ставку на быстрые атаки. Сначала подопечные Маурицио Сарри разыгрывали фирменные треугольники на своей половине, после чего забрасывали вперед на Иммобиле. Рома не вступала в высокий прессинг, поэтому Лацио имел возможность выжидать удобные ситуации. Каждый выпад был подготовленным и острым.

Лацио – Рома – 3:2 – видео голов и обзор матча

Все благодаря Иммобиле. Чиро прекрасно двигался на чужой половине, открывался под передачи из глубины, в темп обыгрывался и освобождал зоны партнерам. Лацио еще к середине первого тайма установил комфортное преимущество голами Милинковича-Савича и Педро. Ключевые действия сделал именно Иммобиле.

В первой результативной атаке форвард зацепился за мяч, сбросил на фланг и вытащил соперников на себя, а на острие атаки выпрыгнул Сергей (головой замкнул подачу Андерсона). Перед вторым голом Чиро протащил мяч с собственной половины до чужой штрафной и в нужный момент покатил на свободного Педро.

Сергей и Фелипе создали для Иммобиле хорошую возможность, но Чиро сегодня отказался от роли бомбардира, выстрелив мимо цели. Он сегодня примерил роль идеального ассистента. После перерыва Лацио еще раз поймал Рому на контратаке – Иммобиле снова стянул все внимание на себя и отдал на гол Андерсону.

Стандарты – основное оружие Ромы

Рома атаковала более статично. Грамотная оборона "орлов" не позволяла команде Жозе Моуринью разогнаться. Не было пространства, не было вариантов для простого обострения. "Джаллоросси" вынуждены были придумывать что-то особенное. Это удавалось редко – Рома до перерыва почти ничего не создала с игры.

На помощь пришли стандарты. В частности, угловые с левого края от Верету. Каждая подача француза провоцировала пожар во владениях Рейны. Номинальные гости пользовались странным расположением соперников (маленький Лейва на ближней штанге?) и выигрывали воздух.

Кристанте немного не попал в створ, Дзаньоло пробил в штангу, а вот Ибаньес не простил Лацио и отыграл один гол. Проблема в том, что до минуты 70-й без стандартов Рома все равно не могла создать реальных голевых моментов.

Уже в последней трети игрового времени "волки" имели неплохие шансы благодаря ударам Мхитаряна и Дзаньоло. Именно они вдвоем пытались оживить Рому. Николо заработал пенальти и вернул интригу в матч (Верету реализовал 11-метровый). "Джаллоросси" ударно провели концовку встречи: появился прессинг, Лацио начал нервничать, Шомуродов мог вырывать ничью. Но бесполезно.

В итоге Лацио удержал победный счет и торжествовал в дерби. Маурицио Сарри прервал 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, набрал 11 очков и поднялся на 6 место. Рома с 12 баллами находится на 4 месте – второе поражение Жозе Моуринью в сезоне. "Особенный" устроил разбор полетов прямо на поле. В четверг "волки" сыграют против Зари в Лиге конференций.

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