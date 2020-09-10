"Лаутаро не покидает Интер. Не только Барселона интересуется им, но Лаутаро знает, что он уже в замечательном клубе. Он выглядит довольным жизнью в Италии, хотя она непростая. Я думаю, что он идет правильным путем.

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Сейчас он не едет от нас. Лаутаро – наше настоящее и будущее. Со стороны всех клубов есть уважение. Есть игроки, которые имеют клаусулу, и ты мало что можешь сделать, когда другой клуб приходит и платит. Но Лаутаро прекрасно работает в Интере, и я точно могу сказать, когда он счастлив", – приводит слова Дзанетти Marca.

Отметим, что Мартинес провел 49 поединков за "нерадзурри" в прошлом сезоне, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Аргентинец дважды огорчал Шахтер в полуфинале Лиги Европы (5:0).

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