"Лаутаро не покидає Інтер. Не тільки Барселона цікавиться ​​ним, але Лаутаро знає, що він уже в чудовому клубі. Він виглядає задоволеним життям в Італії, хоча воно непросте. Я думаю, що він йде правильним шляхом.

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Наразі він не їде від нас. Лаутаро – наше сьогодення і майбутнє. З боку всіх клубів є повага. Є гравці, які мають клаусулу, і ти мало що можеш зробити, коли інший клуб приходить і платить. Але Лаутаро чудово працює в Інтері, і я точно можу сказати, коли він щасливий", – наводить слова Дзанетті Marca.

Зазначимо, що Мартінес провів 49 поєдинків за "нерадзуррі" у минулому сезоні, забив 21 гол та віддав 7 результативних передач. Аргентинець двічі засмучував Шахтар у півфіналі Ліги Європи (5:0).

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