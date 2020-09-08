Интер официально приобрел Коларова
16:20 - Читати українською
Сербский защитник Александр Коларов сменил клубную прописку.
Официальные детали контракта серба с миланским клубом пока неизвестны, однако Transfermarkt отмечает, что сумма трансфера составила лишь 1,5 млн евро.
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Интересно, что Коларов имел еще год контракта с римским клубом, однако в итоге решил присоединиться к проекту Антонио Конте.
К слову, серб провел 42 поединка в сезоне 2019/20 за Рому, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.
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