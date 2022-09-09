Перед вчерашним матчем Лиги Европы Динамо потеряло обоих центрфорвардов. У Артема Беседина диагностирован ушиб ребра, а у Владислава Ваната – воспаление мягких тканей голени, сообщает "Динамомания".

Динамо сообщило о травме Бущана, которая может оставить голкипера без матчей сборной Украины

Беседин и Ванат пропускали поединок с Фенербахче, поэтому в атаке киевлян вынужден был играть Гармаш. Выезд в Турцию еще сильнее ударил по лазарету Динамо: серьезную травму получил Шапаренко, повреждение схлопотал Бущан.

Беседин в этом сезоне еще не отличался, а Ванат забил в ворота Зари. Динамо начало чемпионат Украины с двух поражений и оказалось на дне таблицы. В Лиге Европы киевляне стартовали с проигрыша Фенербахче.

Фенербахче – Динамо: Киев сам отдает очки – историческое поражение и безумная потеря сборной Украины в грязном матче ЛЕ